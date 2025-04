Inter, Bastoni Mvp a Monaco: "Possiamo arrivare fino in fondo"

Alessandro Bastoni è stato premiato come migliore in campo nella trasferta di Champions League vinta contro il Bayern: "Non potevamo essere quelli di Parma, c'era voglia di rivalsa. Sono orgoglioso di tutti i ragazzi". La prestazione è un bel segnale per l'Inter: "Abbiamo grande autostima, sappiamo che giocando così possiamo fare grandi cose. Magari ci sono squadre più forti, ma daremo fastidio a tutti. Possiamo arrivare fino in fondo, altrimenti non venivamo neanche a Monaco".