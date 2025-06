Inter, Barella: "Ci è mancato tutto, orgoglioso della squadra"

Intervistato ai canali ufficiali del club, il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella ha commentato così la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG: "È mancato tutto guardando il risultato, dispiace perché di un percorso rimane solo il risultato, ma io sono orgoglioso di questa squadra che ha spinto i giri del motore al massimo e ha dato tutto in tutte le competizioni. Il secondo gol è stato sicuramente un episodio negativo, poteva essere corner per noi e invece loro hanno fatto gol. Il PSG ha sfruttato bene le loro qualità. Negli ultimi anni abbiamo sempre dimostrato di saperci rialzare e lo faremo anche stavolta".