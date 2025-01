Nel 3-1 dell'Inter contro l'Empoli ha giocato da protagonista anche l'ex di turno Kristjan Asllani: "Contava vincere, so che i toscani quando vengono a San Siro non perdono l'occasione per fare la propria partita. L'ha sbloccata Lautaro e siamo contenti dei tre punti. Avere un capitano così ci rende felici, nel momento difficile dà sempre la scossa".