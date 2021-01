Tra mercato e Milan, Conte pensa all'Udinese: possibile riposo per Vidal

Eccoci al giro di boa, in linea con le previsioni, vale a dire nelle zone di classifica attese, là dove si lotta per lo scudetto. L'Inter chiude il girone di andata a Udine, al fischio d'inizio con tre punti in meno alla capolista Milan ma con la possibilità di potersi ancora prendere il titolo (senza valore) di campione d'inverno. Ciò che più interessa però ad Antonio Conte con un mercato fermo (tutto ruota sempre attorno alla possibile ma forse non più tanto probabile cessione di Eriksen) è proseguire sulla strada, in quanto a gioco, imboccata con decisione contro la Juve ma già delineata tanto contro la Samp che contro la Roma, partite sul cui giudizio ha superficialmente pesato più che altro il risultato. Resta qualche ballottaggio in formazione, anche perché poi martedì 26 ci sarà il derby di Coppa Italia, ma le indicazioni degli ultimi giorni portano verso la conferma degli undici che hanno battuto la Juve a San Siro domenica scorsa, con il solo dubbio di Vidal che potrebbe riposare per lasciare spazio a Gagliardini.