Inter, addio all'ex amministratore delegato Luigi Predeval

Lutto nel mondo dell'imprenditoria per la morte di Luigi Predeval, fondatore di Mediaworld nonché ex amministratore delegato dell'Inter all'epoca della presidenza Moratti. L'imprenditore milanese, laureato in economia e commercio e presidente di Sogemi, è morto all'età di 76 anni. Oltre a essere stato country manager del gruppo Metro e creatore della joint venture con Carrefour, Predeval dal 1998 al 2000 fu anche amministratore delegato dell'Inter in cui giocò e strabiliò Ronaldo il Fenomeno, con i nerazzurri che vinsero una Coppa Uefa nella finale tutta italiana contro la Lazio.