Insulta l'arbitro donna: "Datti ai fornelli". Allenatore squalificato per 7 mesi

29/11/2018

Se la Serie A è scesa in campo nell'ultimo turno di campionato per schierarsi contro la violenza sulle donne, contemporaneamente nelle leghe dilettanti è successo un fatto che va in tutt'altra direzione. Domenica 25 novembre durante Marchesane-Real Stoppari di Seconda Categoria veneta (girone G) l'allenatore degli ospiti James Roggia ha protestato con l'arbitro Sara Semenzin usando un'espressione sessista: "Cambia lavoro, la domenica datti ai fornelli!". La cosa, avvenuta proprio durante la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, non poteva passare inosservata, sia in campo che fuori. Infatti il Giudice Sportivo ha sancito una squalifica di 7 mesi a Roggia fino al 30 giugno 2019 "per l'atteggiamento violento ed irriguardoso nei confronti della direttrice di gara".