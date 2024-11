Andrés Iniesta ha da poco lasciato il mondo del calcio giocato, tuttavia ha deciso di non abbandonare questo sport. Il calciatore spagnolo ha deciso infatti di investire in Danimarca acquistando la maggioranza dell'FC Helsingør, club di seconda divisione. Come spiegato dall'emittente TV2 l'ex calciatore del Barcellona ha concluso la trattativa con la società svizzera Stoneweg subentrando grazie alla società di sua proprietà Never Say Never.