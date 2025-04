Inghilterra: il Leeds e il Burnley promossi in Premier League

Il Leeds e Burnley sono stati promossi in Premier League in base ai risultati della 44/a giornata di Championship, disputatasi nel pomeriggio. Il Leeds di Daniel Farke ha battuto lo Stoke per 6-0 e tornerà nella massima serie inglese dopo due stagioni passate nella seconda, mentre il Burnley si è assicurato l'immediato ritorno in Premier vincendo 2-1 in casa contro lo Sheffield United, che farà invece i playoff perchè non può più raggiungere le due capolista. Dalla Premier sono già certi di scendere nel secondo campionato inglese il Leicester e il Southampton, mentre per l'Ipswich il verdetto di retrocessione potrebbe già arrivare nella prossima giornata, sabato 26, perchè si trova a 15 punti dal quartultimo posto con cinque gare a disposizione.