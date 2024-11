La sfortuna continua a perseguitare l'Inghilterra. Dopo le defezioni di ben otto giocatori (Trent Alexander-Arnold, Levi Colwill, Phil Foden, Jack Grealish, Cole Palmer, Aaron Ramsdale, Declan Rice e Bukayo Saka), che hanno lasciato la squadra in seguito a vari infortuni, anche Jarrad Branthwaite (che era uno dei sostituti) è costretto a dare forfait per un problema fisico e non è volato in Grecia con i compagni. Al suo posto Jarell Quansah del Liverpool.