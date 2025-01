Inghilterra: a 84 anni è morto Denis Law, ex leggenda United

La Santa Trinità del Manchester United si è ora riunita. È morto Denis Law, uno degli ultimi Busby Babes ancora in vita: con Bobby Charlton e George Best formò uno straordinario trio d'attacco che fece le fortune e arricchì notevolmente la bacheca dei Red Devils tra anni Sessanta e Settanta. Scozzese, 84 anni, Law vinse anche un Pallone d'oro (1964). È ancora oggi, assieme a Kenny Dalglish, il miglior marcatore della Scozia (30 reti in appena 55 presenze). Una leggenda, passata anche dalla Serie A italiana: nel 1961-1962 fu attaccante del Torino, con 10 reti in 27 partite.

E' stata la stessa famiglia a comunicare la morte di Denis Law, uno degli eroi del Manchester United anni Sessanta e primi anni Settanta: "Ha combattuto una dura battaglia, ma finalmente ora è in pace". Attaccante formidabile, ha segnato 237 gol in 406 partite con i Red Devils, terzo marcatore di sempre del club dopo Wayne Rooney e Sir Bobby Charlton. A suon di gol ha contribuito a due campionati inglesi (1965 e 1967) dello United e, soprattutto, a una Coppa dei Campioni nel 1968 entrata nel mito. Una squadra formidabile quella guidata da Matt Busby, che oltre a "The King" Law poteva contare in attacco su George Best e Bobby Charlton. Un tridente leggendario, la "United Trinity" nella statua all'ingresso di Old Trafford e che, da oggi, i più romantici immagineranno essersi finalmente riunita. Law ha giocato prevalentemente in Inghilterra. 10 anni al Manchester United, mentre in precedenza aveva vestito le maglie anche di Huddersfield Town e City, l'altro club di Manchester con cui ha chiuso la sua carriera nel 1974. Ma prima di scrivere pagine di storia in maglia Red Devils si era concesso una stagione lontano dall'Inghilterra, in Italia. Nel 1961-1962 era stato acquistato dal Torino, con cui giocò 27 partite in Serie A segnando 10 gol. Poi la chiamata di Matt Busby e l'inizio della leggenda con lo United, gesta che lo porteranno alla conquista anche del Pallone d'Oro nel 1964, unico giocatore scozzese a riuscirci.