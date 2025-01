Infantino incontra nuovo presidente FifPro, Fifa a fianco dei calciatori

"Ho avuto il piacere di dare il benvenuto al nuovo presidente della FifPro Sergio Marchi, uomo al servizio del calcio e dei calciatori, nella Casa della Fifa di Zurigo, per discutere con lui e i suoi colleghi FifPro dell'opportunità di rafforzare la nostra cooperazione e creare sinergie a beneficio dei giocatori in tutto il mondo". Lo ha detto il presidente della Fifa incontrando a Zurigo il nuovo presidente della FifPro (il sindacato mondiale dei calciatori) Sergio Marchi. "I giocatori sono al centro delle considerazioni della Fifa e noi puntiamo a collaborare con FifPro in uno spirito di rispetto e supporto reciproco. La Fifa tiene molto al contributo e alla voce dei giocatori all'interno della nostra istituzione, e lavoreremo a stretto contatto con il Presidente Marchi e la sua squadra per proteggere i giocatori e il gioco", ha aggiunto Infantino.