Incidente a tifoso dopo test Roma: cade da vetrata e finisce in ospedale

L'amichevole tra la Roma e il Kaiserslautern in Germania finisce con un brutto incidente a un tifoso giallorosso. Arrampicatosi sulla vetrata del settore ospiti in attesa del saluto della squadra, il tifoso romanista è scivolato cadendo e battendo la testa. Il primo a soccorrerlo è stato Gianluca Mancini, poi il resto della squadra che ha chiamato i soccorsi. Gli steward hanno poi coperto con dei teli neri lo staff medico che stava intervenendo sul posto con il tifoso che sarebbe rimasto cosciente tutto il tempo e poi trasportato in ospedale per degli accertamenti.