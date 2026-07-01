Inchiesta sulla Federcalcio tedesca, perquisita la sede per indagine su irregolarità nella gestione dei biglietti di Euro2024

01 Lug 2026 - 10:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

La sede della Federcalcio tedesca (Dfb) a Francoforte è stata perquisita questa mattina nell'ambito di una vasta indagine sulle presunte irregolarità nella gestione dei biglietti e degli inviti per Euro 2024. Come riportato da Bild, oltre 150 investigatori della polizia criminale del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno eseguito controlli anche in municipi e amministrazioni delle città che hanno ospitato il torneo. L'inchiesta riguarda un cittadino tedesco di 66 anni e un cittadino francese di 46, sospettati di aver favorito l'assegnazione di migliaia di biglietti e pacchetti di ospitalità a ospiti selezionati, in violazione delle procedure. Gli inquirenti ipotizzano un sistema strutturato di concessione di vantaggi indebiti, con possibili profili di corruzione che potrebbero coinvolgere anche funzionari pubblici. Al centro delle indagini c'è la Euro 2024 GmbH, la società costituita da Dfb e Uefa per organizzare il campionato europeo. Secondo gli investigatori, il dirigente francese, responsabile dei rapporti con le città ospitanti, avrebbe invitato i responsabili locali degli uffici organizzativi a partite di particolare prestigio. Tra gli episodi contestati figura quello di un ex funzionario del Comune di Gelsenkirchen, che avrebbe ottenuto un beneficio economico di circa 2.400 euro grazie a un invito per la semifinale Spagna-Francia a Monaco di Baviera, comprensivo di viaggio e soggiorno. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti indagini su frode e appropriazione indebita, non lavora più per l'amministrazione comunale. È stata perquisita anche la sua abitazione. Il cittadino francese, invece, non risulta avere precedenti. Le perquisizioni hanno interessato anche le amministrazioni comunali di Gelsenkirchen, Dortmund, Duesseldorf, Colonia, Amburgo, Berlino, Francoforte, Stoccarda e Monaco, oltre a tre aziende private e alla sede della Dfb. A Lipsia è stato invece notificato un ordine di consegna della documentazione. Gli investigatori dovranno ora accertare se e in quale misura biglietti e inviti siano stati accettati in violazione delle norme.

Ultimi video

01:21
Inter, il nome nuovo

Inter, il nome nuovo

01:26
Italia, Oriali c'è

Italia, Oriali c'è

02:06
L'Argentina e lo stregone

L'Argentina e lo stregone

02:10
È già Messi vs Mbappé

È già Messi vs Mbappé

01:52
Il giorno di Maresca

Il giorno di Maresca

00:17
Nico Paz, ecco la verità

Nico Paz, ecco la verità

02:27
La verità di Carnevali

La verità di Carnevali

01:37
Juve, Spalletti è pronto

Juve, Spalletti è pronto

05:12
DICH AUSILIO DA RIMINI DICH

Inter, Ausilio: "Arriveranno due difensori. Khalaili uno dei profili seguiti, su Jones e Pisilli..."

04:10
DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

04:20
DICH PALMIERI SASSUOLO DICH

Sassuolo, ds Palmieri: "Muharemovic? Siamo orgogliosi se la Juve lo segue"

02:45
Messi-Maradona, chi è il migliore?

Messi-Maradona, chi è il migliore?

01:28
Ct Italia, Conte o Mancini?

Ct Italia, Conte o Mancini?

01:44
Holly, Benji e i cartoni

Holly, Benji e i cartoni

02:38
Messi-Maradona, la sfida

Messi-Maradona, la sfida

01:21
Inter, il nome nuovo

Inter, il nome nuovo

I più visti di Calcio

Juve, Spalletti è pronto

Juve, Spalletti è pronto

DICH AUSILIO DA RIMINI DICH

Inter, Ausilio: "Arriveranno due difensori. Khalaili uno dei profili seguiti, su Jones e Pisilli..."

DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

I 58 anni di Maldini

I 58 anni di Maldini e il Milan gli fa gli auguri

Con Davies è tutto un altro Canada, Jonathan David è tornato... quello della Juve

DICH LEGROTTAGLIE A FORTE DEI MARMI 26/6 DICH

Legrottaglie: "La Juve sarà una delle protagoniste quest'anno"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:11
Centenario Napoli, un anno di eventi per raccontare il club e la città
11:08
Bruno Conti lascia la Roma dopo 53 anni e scoppia a piangere: "Adesso mi godo la famiglia"
10:25
Inchiesta sulla Federcalcio tedesca, perquisita la sede per indagine su irregolarità nella gestione dei biglietti di Euro2024
09:26
Lazio-Peruzzi: perché è saltato l'accordo per il ritorno da club manager
17:50
Napoli, senti Cobolli Gigli: "Mandare via Conte è stato un bene, Allegri è un allenatore completo"