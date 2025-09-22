Inchiesta Prisma, Codacons: "Patteggiamenti permettono accordi con parti lese"

"Dopo il via libera alla richiesta di patteggiamento per gli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta Prisma su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori, il Codacons si attiva a tutela dei soggetti danneggiati dai reati. Il patteggiamento apre ora le porte ad accordi economici tra imputati, società e azionisti lesi dal punto di vista patrimoniale". È quanto si legge in una nota diffusa dall'associazione dei consumatori. "Tutti i risparmiatori danneggiati e che hanno subito perdite economiche, nel caso in cui non abbiano già raggiunto un compromesso con Juventus e imputati, possono rivolgersi alla nostra azione per essere tutelati e raggiungere un accordo equo sui risarcimenti", prosegue il Codacons.