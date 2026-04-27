Grealish ubriaco, le foto shock in un rooftop a Manchester: "L’alcol ha avuto la meglio"

Il talento inglese è ancora al centro delle polemiche: il tabloid inglese Sun ha pubblicato foto mentre dorme in un locale dopo aver bevuto

27 Apr 2026 - 21:22
© X

© X

Jack Grealish di nuovo al centro delle polemiche in Inghilterra. Il talento inglese dell’Everton, che sta recuperando da un infortunio e solo qualche giorno fa scriveva sui social "Sto lavorando duramente per tornare più forte che mai", è stato sorpreso un'altra volta in preda ai fumi dell'alcool. Il tabloid The Sun ha pubblicato alcune foto del calciatore mentre è sul divanetto di un rooftop di un locale alla moda di Manchester, circondato da bicchieri e bottiglie vuote, e dorme presumibilmente ubriaco. 

© X

© X

"I suoi amici hanno provato a svegliarlo, ma senza successo… probabilmente l’alcol ha avuto la meglio", ha raccontato un testimone presente sulla scena. Stando a quanto riportato dal Sun, Grealish sarebbe arrivato al locale in questione intorno alle 16:30 di sabato pomeriggio con un gruppo di amici e meno di un’ora dopo si sarebbe addormentato.

© X

© X

videovideo

Ultimi video

01:07
De Rossi che emozione

De Rossi che emozione

00:47
DICH KVARATSKHELIA SU MARADONA DICH

Kvara, il Napoli e Maradona: "Paragone difficile, ma ero felice"

03:13
SRV RULLO AGGIORNAMENTO CASO ROCCHI 27/4 (MUSICATO)

Arbitri, lo scandalo continua: oltre 6 ore di interrogatori, Inter non indagata

01:30
SRV RULLO SUPERMOVIOLA CAGLIARI-ATALANTA 27/4

La Supermoviola di Cagliari-Atalanta: partita dura, Sacchi la gestisce bene

02:00
SRV INTER DIMARCO ASSIST DA RECORD 27/04 (MUSICATO) SRV

Inter, Dimarco è "mister assist": un record mai visto

01:50
SRV RULLO JUVE: YILDIZ E VLAHOVIC UP&DOWN 27/4 SRV

Juve, Spalletti cerca di 'ricaricare' la coppia Yildiz-Vlahovic

01:23
SRV RULLO ARBITRI: IL NUOVO DESIGNATORE 27/04 SRV

Arbitri, tutto sul nuovo designatore: ecco chi prende il posto di Rocchi

00:40
CLIP MN OK VITALI SU MODRIC 27/04 SRV

Il dott. Vitali (San Raffaele) su Modric: "Frattura da maschera"

01:47
SRV RULLO MILAN ATTACCO OGGI NO / DOMANI SI 27/04 SRV

Milan "sotto" attacco: reparto da rifare, Sorloth il nome più caldo

01:57
SRV LOTTA CHAMPIONS: VOLATA FINALE 27/04 OK OK

Champions: Milan e Juve a distanza, ma Como e Roma continuano a sognare

02:03
SRV RULLO INTER LO SCUDETTO SUCCEDE SE... 27/04 (WILHELM) SRV

Inter, scudetto conto alla rovescia: date, orari e incastri

03:15
Interrogatorio di Rocchi

Interrogatorio di Rocchi

02:30
È una nuova calciopoli?

È una nuova calciopoli?

01:59
Trevisani: "Per il quarto posto ancora tutto aperto"

Trevisani: "Per il quarto posto ancora tutto aperto"

01:40
Nella testa di Adl

Nella testa di Adl

01:07
De Rossi che emozione

De Rossi che emozione

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI POST BOLOGNA - ROMA 25/4 DICH

Gasperini: "Ho le mie idee su come alzare il livello e la forza della Roma..."

DICH GASPERINI SU MASSARA PER SITO 24/4 DICH

Gasperini: "Bisogna lavorare di squadra, con Massara non c'è feeling"

Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

DICH D'AVIRRO (AVVOCATO ROCCHI) PER SITO 26/4 DICH

Esclusiva avvocato Rocchi: "Non so se tornerà. Deluso e vittima di un'ingiustizia, ma lo dimostreremo"

CLIP CESARI BASTONI-DUDA 06/01/2024 SRV

Bastoni-Duda: ecco come Cesari analizzò l'episodio

Bastoni e Duda in Inter-Verona

Gli indagati salgono a cinque: c'è anche il Var di Inter-Verona | "Ma non è finita qui"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:21
Doppietta in 8’ alla prima da titolare: chi è Mendy, il baby bomber che sta salvando il Cagliari
Fabio Pisacane (Cagliari), 1 milione di euro netti
21:47
Cagliari, Pisacane: "Sentivo che sarebbe stata la partita di Mendy"
21:24
Atalanta, Palladino: "Dispiace, volevamo tenere viva la speranza europea"
21:22
Grealish ubriaco, le foto shock in un rooftop a Manchester: "L’alcol ha avuto la meglio"
19:58
Stagione finita per Modric, operato per frattura dello zigomo. Il Milan: "Buona guarigione in vista dei Mondiali"