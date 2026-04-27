Grealish ubriaco, le foto shock in un rooftop a Manchester: "L’alcol ha avuto la meglio"
Il talento inglese è ancora al centro delle polemiche: il tabloid inglese Sun ha pubblicato foto mentre dorme in un locale dopo aver bevuto
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Jack Grealish di nuovo al centro delle polemiche in Inghilterra. Il talento inglese dell’Everton, che sta recuperando da un infortunio e solo qualche giorno fa scriveva sui social "Sto lavorando duramente per tornare più forte che mai", è stato sorpreso un'altra volta in preda ai fumi dell'alcool. Il tabloid The Sun ha pubblicato alcune foto del calciatore mentre è sul divanetto di un rooftop di un locale alla moda di Manchester, circondato da bicchieri e bottiglie vuote, e dorme presumibilmente ubriaco.
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"I suoi amici hanno provato a svegliarlo, ma senza successo… probabilmente l’alcol ha avuto la meglio", ha raccontato un testimone presente sulla scena. Stando a quanto riportato dal Sun, Grealish sarebbe arrivato al locale in questione intorno alle 16:30 di sabato pomeriggio con un gruppo di amici e meno di un’ora dopo si sarebbe addormentato.
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