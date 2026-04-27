Atalanta, Palladino: "Dispiace, volevamo tenere viva la speranza europea"

L'Atalanta cade a Cagliari e dice addio alle speranze europee. Chiara l'amarezza di Raffaele Palladino: “Abbiamo preso gol nello spogliatoio" ha dichiarato il tecnico nerazzurro riferendosi al vantaggio iniziale dei sardi arrivato dopo 20 secondi. "Iniziare così ti taglia le gambe, non siamo riusciti a recuperare energie mentali dopo la sconfitta di Coppa Italia. Mi dispiace, speravo che la mia squadra riuscisse a svoltare. Non ci siamo riusciti, ci dispiace per i nostri tifosi e chiediamo scusa. Volevamo tenere viva la speranza europea. Siamo stati sporchi nei primi trenta minuti, il Cagliari ha sfruttato le due occasioni che abbiamo concesso. C’è stata un’ottima reazione, abbiamo pareggiato con tanto orgoglio. Il Cagliari ha messo in campo tanto agonismo e perdite di tempo, ci spezzava il gioco. Il terzo gol è stato sciocco, dovevamo essere più attenti. Loro poi si sono chiusi ed è stato difficile”. Poi sul suo futuro: “Abbiamo fatto una grande scalata e percorso, in questi ultimi cinque mesi abbiamo spinto tanto e speso tante energie fisiche. I miei ragazzi a inizio anno hanno preso tante mazzate, e ora siamo arrivati corti a livello di energie. La sconfitta contro la Lazio ci ha colpiti, ma continueremo a lottare in questo finale di stagione. All’Atalanta sto bene, non sono legato ai contratti: sono molto ambizioso, voglio dare il massimo”.