Inchiesta curve, Milan e Inter chiedono di costituirsi come parte civile contro gli ultras

Come riportato dall'Ansa, Milan e Inter si sarebbero attivati in vista del dibattimento in programma il prossimo 20 febbraio per il processo con rito abbreviato previsto per tre degli imputati, mentre per gli altri sedici servirà attendere il prossimo 4 marzo quando saranno chiamati a presentarsi davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare in vista del procedimento con rito ordinario.