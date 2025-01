Inchiesta curve, scatta il Daspo per Emis Killa: fuori dallo stadio per tre anni

Iscritto nel registro degli indagati per associazione a delinquere dopo la maxi-operazione sulle curve di Inter e Milan scattata a settembre, Emis Killa non potrà più entrare in uno stadio per i prossimi tre anni. Sul cantante 35enne, che parteciperà anche al prossimo Sanremo, pende un Daspo del questore di Milano, Bruno Megale come rivelato dal Corriere della Sera.