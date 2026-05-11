Conference League, Mariani arbitro finale Crystal Palace-Rayo Vallecano

Il Comitato Arbitrale Uefa ha annunciato che l'italiano Maurizio Mariani arbitrerà la finale di UEFA Conference League 2026 tra Crystal Palace FC e Rayo Vallecano de Madrid allo stadio di Lipsia, in Germania, mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 21.00. Il 44enne arbitro internazionale dal 2019 dirigerà la sua prima finale di una competizione UEFA per club, dopo essere stato quarto ufficiale nella finale di UEFA Europa League dello scorso anno a Bilbao. In questa stagione ha arbitrato sette partite di UEFA Champions League, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool FC e Paris Saint-Germain, e una partita di UEFA Europa League. Assistanti saranno Daniele Bindoni e Alberto Tegoni; quarto uomo Glenn Nyberg (Sve); riserva Mahbod Beigi (Sve); al Var Marco Di Bello e Daniele Chiffi; supporto Var Ivan Bebek (Cro).