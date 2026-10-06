Elliott sui rapporti Milan-Lille: "Accuse dell'Equipe senza fondamento"

"Nessuna di queste accuse ha fondamento": è la risposta, in una dichiarazione ufficiale, da parte di Elliott - ex proprietario del Milan - in riferimento a una inchiesta dell'Equipe che ha puntato il faro su presunti legami tra il fondo statunitense e il Lille tra il 2020 e il 2022.
La testata francese, riportando mail e messaggi di ex dirigenti rossoneri, parla di una possibile violazione delle norme Uefa sulla multiproprietà. Elliott in sostanza avrebbe gestito contemporaneamente due club iscritti a competizioni Uefa: Milan e Lille. Una questione già emersa negli scorsi anni.
Questa la risposta di Elliott: "I magistrati italiani hanno esaminato e valutato tutto questo materiale, nel suo corretto contesto, e hanno raccomandato l'archiviazione del procedimento senza alcuna accusa. Siamo delusi, ma non sorpresi, nel constatare che, poco prima che tale raccomandazione venisse esaminata da un tribunale italiano, alcuni materiali selezionati siano stati divulgati pubblicamente, molto probabilmente da una controparte frustrata e incline a iniziative legali pretestuose, che non ha ottenuto successo in nessuna delle numerose azioni legali intraprese. La Uefa ha già esaminato la questione e ha stabilito che Elliott non esercita alcun controllo o influenza determinante sul LOSC".
"L'unico rapporto di Elliott con il LOSC è sempre stato quello di finanziatore. In parole povere, nessuna di queste accuse ha fondamento". La 'controparte' non citata nel comunicato è Blue Skye, ex soci del fondo, da tempo in contrapposizione legale con Elliott. Milan e Lille nel novembre 2020 si sono affrontate in Europa League senza che la Uefa rilevasse illeciti.