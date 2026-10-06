Serie C: Sorrento-Altamura del 31 ottobre senza tifosi ospiti

Il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, sentito il Questore di Potenza, Raffaele Gargiulo, in vista della gara di Serie C, girone C, Sorrento-Altamura di sabato 31 ottobre prossimo, che si disputerà a Picerno (Potenza), ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bari. Il provvedimento è stato motivato con gli accadimenti dello scorso 27 settembre, quando le tifoserie di Scafatese e Altamura "hanno dato luogo a turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica" sia all'interno che all'esterno dell'impianto di Agropoli (Salerno), dove si disputava la partita tra le due squadre, sia durante il rientro nelle rispettive sedi, considerando l'itinerario stradale che era in comune per un tratto.