Caso CR7, Rio Ferdinand: "Jesus si scusi con Ronaldo o verrà licenziato"

Infine, Ferdinand ha speso parole sul futuro dell'ex compagno di squadra: "Credo che abbia ancora un ruolo da svolgere. La questione è se sarà da titolare, da sostituto importante in alcune partite, o addirittura se giocherà titolare in alcune e subentrerà in altre. È di questo che bisogna discutere, e poi si tratterà solo di rispettare gli accordi presi. Questi allenatori sono pagati per gestire una squadra, ma sono pagati anche per gestire le persone".