Caso CR7, Rio Ferdinand: "Jesus si scusi con Ronaldo o verrà licenziato"

La polemica che coinvolge Cristiano Ronaldo e il commissario tecnico del Portogallo Jorge Jesus continua a far discutere il mondo del calcio. Anche Rio Ferdinand, ex compagno di CR7 ai tempi del Manchester United, ha commentato la situazione, sottolineando come l'unica via di uscita sia il passo indietro dell'allenatore: "L'allenatore (Jorge Jesus) deve venire a chiedere scusa... altrimenti finirà per essere licenziato. Deve uscire allo scoperto e dire: 'Ascoltate, ho valutato male questa situazione'".
Ferdinand ha anche puntato il dito sulla gestione comunicativa della situazione, paragonando l'accaduto a quando già visto a questi ultimi Mondiali con Roberto Martínez: "Tutto questo si sarebbe potuto evitare con una buona comunicazione. Ho detto la stessa cosa durante i Mondiali con Roberto Martínez, e penso lo stesso con questo allenatore ora. Devono sedersi con Cristiano Ronaldo e dirgli: 'Questo è quello che voglio fare, e se non vuoi farne parte, dimmelo, ma le cose andranno così'".
Infine, Ferdinand ha speso parole sul futuro dell'ex compagno di squadra: "Credo che abbia ancora un ruolo da svolgere. La questione è se sarà da titolare, da sostituto importante in alcune partite, o addirittura se giocherà titolare in alcune e subentrerà in altre. È di questo che bisogna discutere, e poi si tratterà solo di rispettare gli accordi presi. Questi allenatori sono pagati per gestire una squadra, ma sono pagati anche per gestire le persone".