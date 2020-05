In tribuna a tifare seduti sul divano di casa: in Danimarca lo stadio si riempie in videoconferenza

OGGI L'ESORDIO

Venti giorni fa c'era stato l'annuncio e questa sera i tifosi allo stadio via Zoom, piattaforma video per riunioni e videoconferenze, diventano una realtà. Il tutto in occasione della partita del campionato danese in cui l'Agf Aarhus, club che ha preso questa iniziativa per continuare ad avere l'appoggio dei suoi sostenitori, riapre le danze affrontando il Randers. Così al Ceres Park, impianto della città danese, èstato installato ad altezza tribune uno schermo gigante lungo 40 metri e alto 3 in cui i fan dell'Aarhus potranno 'prendere posto' dopo aver prenotato, gratuitamente, il loro posto virtuale.

"Siamo orgogliosi di essere stati il primo club del mondo ad aver avuto un'idea del genere", ha commentato il presidente dell'Agf, Jacob Nielsen. Il capo ufficio stampa Soren Carlsen punta invece l'attenzione sul fatto "che avremo tanto sostegno, anche dal punto di vista sonoro. Immaginate diecimila persone che assistono al match con il microfono aperto: potranno gioire per un gol, e infatti non sono mai stato così impegnato come in questi giorni. Un sacco di gente vuole esserci, anche se via Zoom e non dal vivo".

Per fare le cose bene fino in fondo, l'Agf ha anche installato due altri schermi, non grandi come quello principale, "per i tifosi neutrali e quelli ospiti".