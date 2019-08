Ciro Immobile è tornato al gol nell'amichevole contro l'Al Shabab e rassicura i tifosi della Lazio sull'entità dell'infortunio di Milinkovic: "Sembra non sia nulla di grave - ha detto a Lazio Style Channel -. I nuovi arrivati si sono aggregati molto velocemente, anche Denis Vavro che fa fatica con la lingua si fa capire ed è riuscito a cimentarsi al meglio nella nostra realtà. Siamo una vera famiglia come dice anche la nostra dirigenza. Anche il secondo ritiro sta andando molto bene e anche le amichevoli stanno andando bene, stiamo segnando tante reti. C’è ancora qualcosa da migliorare, ma abbiamo tempo da qui all’inizio della stagione. Il campionato italiano si migliora giorno dopo giorno, per noi era importante mantenere la nostra solidità con Simone Inzaghi, tecnico con il quale stiamo svolgendo un bel percorso. Lo scorso anno in Serie A non abbiamo fatto registrare la classifica che volevamo. È importante partire bene, Il 100° gol in Serie A? Spero di centrarlo presto dal momento in cui inizierà la nuova stagione”.