Il San Lorenzo valuta di intitolare lo stadio a Papa Francesco

Papa Francesco era un grandissimo appassionato di calcio e tifoso del San Lorenzo. Il club argentino ha reso omaggio al pontefice scomparso con un lungo post su X: "Corvo da bambino e da uomo… Corvo da prete e cardinale… Corvo anche da Papa… La sua passione per il Ciclòn la trasmetteva sempre: quando andava al Viejo Gasometro a vedere la sa squadra del ’46, quando cresimava Angelito Correa nella cappella della Ciudad Deportiva, quando riceveva i visitatori del Barcellona in Vaticano, sempre con totale allegria… Numero di tessera 88235. Da Jorge Mario Bergoglio a Francesco, c’è una cosa che non è mai cambiata: il suo amore per il Ciclone. Avvolti da un profondo dolore, da San Lorenzo oggi diciamo a Francisco: Addio, grazie e arrivederci! Staremo insieme per l’eternità!”. In virtù di questo stretto legame, il club argentino starebbe valutando di dedicare lo stadio proprio a Bergoglio: lo stadio del San Lorenzo potrebbe dunque chiamarsi presto "Papa Francisco".