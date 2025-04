Secondo Cadena Ser, il Real Madrid avrebbe chiesto alla Liga di anticipare il match contro l'Alaves di domani a oggi per avere più tempo per concentrarsi sulla sfida di Champions contro l'Arsenal, dove dovrà recuperare tre gol, prevista mercoledì. Ma la Liga ha detto no: la richiesta va fatta prima della presentazione ufficiale dei calendari, quindi i termini scadevano lo scorso 20 marzo, mentre i Blancos si sono attivati dopo.