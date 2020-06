Il piano della Fifa: "Nessun giocatore potrà trasferirsi prima che finisca la stagione"

La Fifa ha espresso la sua opinione sul problema caldissimo di come conciliare una stagione che durerà tutta l'estate con la questione dei contratti in scadenza il 30 giugno. L'idea del massimo organismo mondiale è quella di non consentire ai giocatori di cambiare squadra prima che la stagione sia completata, allargando di fatto la durata dei contratti. Per farlo vuole stabilire una data comune per l'inizio dei trasferimenti,