Il Pescara col Sestri per mantenere il terzo posto

Anticipata a questa mattina la conferenza pre partita in casa biancazzurra, in vista del match di domenica a Sestri Levante. Con il tecnico Silvio Baldini squalificato per un turno, a presentare la sfida in terra ligure è stato Mattia Baldini, figlio di Silvio e suo collaboratore tecnico. "La squadra ha lavorato bene in questi giorni. Se dovessimo fare risultato pieno a Sestri saremmo la migliore squadra in trasferta e il terzo attacco del girone. Dobbiamo mantenere l'equilibrio: non ascoltare gli elogi quando le cose vanno bene e non farci condizionare dalle critiche quando i risultati non sorridono. Gli infortuni e le assenze delle ultime settimane ci hanno un po' condizionato: speriamo ora di avere un po' di fortuna". Mattia Baldini spiega qual è l'obiettivo del Pescara: "Essere la miglior terza come a Palermo qualche stagione fa". Per domenica potrebbe essere confermata la squadra che aveva pareggiato con la Vis Pesaro. "Vediamo l'ultimo allenamento e come stanno alcuni calciatori. Il Sestri? Se sottovalutiamo la gara vuol dire che non abbiamo capito nulla, ma il problema non esiste, perché sappiamo l'importanza della gara". Per il match in terra ligure mancheranno gli infortunati Lonardi, Staver e Bentivegna e lo squalificato Pellacani.