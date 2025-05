Parma, l'appello di Chivu ai tifosi: "Rinunciare a birra e salamella per sostenere la squadra"

Il Parma è a pochi centimetri dalla salvezza: i ducali hanno bisogno ancora di pochi punti per centrare l'obiettivo stagionale. Per questo Christian Chivu, il tecnico gialloblu, oltre a spingere la squadra, ha chiesto uno sforzo extra ai suoi tifosi: "L'ho sempre avuta la sensazione che questi ragazzi potessero fare qualcosa di importante, per non creare confusione abbiamo dato una direzione giusta, parlando della direzione che abbiamo preso. Loro lo hanno capito, non vorrei però che l'ambiente pensasse che Como e Empoli sono avversarie a portata di mano, ci sono tre punti in palio, la classifica va mossa per avvicinarsi all'obiettivo salvezza. Non esco a vedere il riscaldamento della squadra, ma quando poi si analizza è da lì che osservo il lavoro dei miei ragazzi, vedo gli spalti vuoti durante il riscaldamento. A me dispiace, è diverso fare il riscaldamento subito con la carica dei tifosi. Chiedo se possibile di rinunciare a birra e salamella per aiutare e sostenere questi ragazzi, che finora sono stati meravigliosi. Da inizio anno, non solo da due mesi. Era una nuova realtà per loro, hanno sempre cercato di fare il massimo e dobbiamo essere fiduciosi che porteranno a termine l'obiettivo".