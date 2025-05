Europeo U17 donne, Azzurrine lunedì al debutto contro Polonia

Il cammino che ha portato le Azzurrine alle Isole Faroe, dove tra due giorni inizierà ufficialmente la fase finale dell'Europeo, è stato un percorso che ha visto l'Italia prevalere in entrambi i gironi di qualificazione - sia nel Round 1 che nel Round 2 - con due sole reti subite in sei gare complessive disputate. Per ripercorrere quel cammino e per parlare di cosa può riservare l'immediato futuro all'Italia nell'arcipelago scandinavo, in questa fase finale a otto squadre, è disponibile su Vivo Azzurro TV uno speciale, con le interviste alle giovani protagoniste azzurre durante l'ultimo raduno di Tirrenia. "Tornare a disputare un Europeo è una grande soddisfazione e rappresenta il raggiungimento di un grande traguardo" sottolinea soddisfatta Selena Mazzantini, che nello speciale analizza anche gli imminenti obiettivi: "Il nostro sogno? Passare il girone, ottenendo così il pass per la semifinale e qualificandoci inoltre al prossimo Mondiale under 17".