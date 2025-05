Cagliari, Nicola: "Conto di avere Pavoletti, a Udine esperienza importante"

Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Udinese. La partita può essere determinante per sancire la permanenza dei sardi in Serie A anche nella prossima stagione. Il tecnico ha così parlato del traguardo a portata di mano: "Da qui alla fine daremo sempre il massimo. Vogliamo continuare a crescere e farlo nel modo migliore possibile, raggiungendo il nostro obiettivo così da valorizzare in tutto e per tutto il percorso di questa squadra". Nicola spera di recuperare Pavoletti per la sfida alla Domus: "Contiamo di averlo con noi". L'allenatore si è esposto anche sull'avversaria del match con i friulani: "Ha grande fisicità, storicamente hanno sempre avuto atleti prestanti. I numeri dell'Udinese dicono quanto sia temibile, sarà una gara intensa nella quale dovremmo interpretare bene le due fasi" Nicola è tornato indietro sul suo passato da allenatore dell'Udinese: "Ho vissuto a Udine un'esperienza importante, arrivavo dal Crotone, che è una realtà diversa da quella friulana per numeri e storia. Ora sto vivendo il Cagliari, che ha una storia corposa e gloriosa, consolidata e importante, ed è un privilegio viverla giorno dopo giorno".