Il Barcellona è pronto ad affrontare il Clasico in un momento cruciale della stagione e, per questo motivo, l'11 maggio prossimo scenderà in campo con una maglia davvero speciale. Il club blaugrana proporrà il logo “Cactus Jack” che fa riferimento a Travis Scott. Una mossa di marketing che ripercorre una strada già vista più volte in passato complice il legame con la piattaforma di streaming Spotify.