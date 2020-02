Il Perugia omaggia Gaucci: minuto di silenzio e lutto al braccio

Il Perugia Calcio rende omaggio a Luciano Gaucci. Attraverso i propri canali social, il club ha annunciato che in occasione della sfida contro lo Spezia la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio e osserverà un minuto di silenzio prima dell'inizio del match per ricordare l'ex patron recentemente scomparso a Santo Domingo.