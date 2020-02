Perugia, Cosmi: "Sconvolto per la scomparsa di Gaucci, riposa in pace Big Luciano"

La notizia della scomparsa di Luciano Gaucci è stata immediatamente accompagnata dai messaggi di cordoglio di chi proprio grazie al Perugia dell'imprenditore romano ha fatto ingresso nel mondo del grande calcio. Il primo tra questi è arrivato da Serse Cosmi (lanciato proprio da Gaucci e tornato questa stagione alla guida del club) che si è detto "sconvolto". Poi il post su Instagram: "Riposa in pace Big Luciano... Ti porterò sempre nel mio cuore". Come lui anche Marco Materazzi, capitano degli umbri prima del passaggio all'Inter: "Non ti sarò mai grato abbastanza, a te e alla tua famiglia" ha scritto l'ex difensore azzurro. "Grazie di tutto. Dopo di te il NULLA a Perugia".