Calcio, è morto l'ex presidente del Perugia Luciano Gaucci

Luciano Gaucci è scomparso oggi all'età di 81 anni: l'ex presidente del Perugia si è spento a Santo Domingo, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Patron anche di Sambenedettese, Viterbese e Catania (nonché vicepresidente della Roma con Dino Viola), aveva portato il club umbro in Coppa Uefa nel 2003, mentre nel 1999 era stato il primo ad affidare una panchina a una donna, Carolina Morace, quando era alla guida della Viterbese. Addio a Luciano Gaucci, storico presidente del Perugia

















































Si è spento a 81 anni.























































Ultime gallery Vedi tutte

Genio e sregolatezza del calcio italiano, Luciano Gaucci è stato presidente del Perugia dal 1991 al 1999 (poi patron del club), portando il Grifone dove non era mai arrivato nella sua storia. L'inizio del suo successo è l'emblema della persona e del personaggio Gaucci, che chiamò la sua ditta di pulizie 'La milanese' pur essendo romano, perché affermò che altrimenti al nord non lo avrebbero mai fatto lavorare. Portò il Perugia dalla serie C alla A, lanciando giocatori che poi avrebbero fatto la storia del calcio italiano come Marco Materazzi. Ma anche campioni "esotici" come Nakata, o calciatori decisamente meno promettenti (diciamo così) come Saadi Gheddafi, figlio del Colonnello, portato a Perugia nel 2003. Fu proprietario anche di Viterbese, Catania e Sambenedettese e fu poi a un passo dall'acquistare il Napoli con il Tribunale che gli preferì invece De Laurentiis

Gaucci era andato inizialmente nella Repubblica Dominicana per sfuggire alle accuse di bancarotta fraudolenta a suo carico in conseguenza del fallimento del Perugia. Dopo aver patteggiato ed usufruito di un indulto era rimasto nell'isola caraibica: da tempo era gravemente malato.