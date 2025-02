Il Parma riparte da Chivu per la missione salvezza

Archiviata l'era targata Fabio Pecchia, il Parma riparte da Cristian Chivu. Il neo allenatore crociato ha firmato un contratto fino al giugno 2026. Il romeno ha vinto tutto da giocatore con la maglia dell'Inter, incluso il triplete, e uno scudetto sulla panchina della primavera nerazzurra, che ha guidato fino al maggio scorso. Giunto a Parma ieri sera accolto dall'ad Federico Cherubini, Chivu ha cominciato la sua avventura di prima mattina al Parma al 'Mutti Training Center' di Collecchio, quartier generale della società del presidente Krause. Dopo l'ufficialità dell'ingaggio e una serie di riunioni con i massimi dirigenti, intorno a mezzogiorno, il neo allenatore ha incontrato i giocatori per un breve saluto negli spogliatoi, seguito dal pranzo di gruppo. Nel suo staff ci sono anche Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), l'ex Sampdoria Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri), vecchia conoscenza crociata, uno dei protagonisti della promozione in serie A del 2009. Nel pomeriggio Chivu ha diretto un allenamento a porte chiuse. In avvio una riunione tecnica e poi un'ora mezza di lavoro sul campo. Domani si replica al mattino. Sui social del club il saluto-appello ai tifosi: "abbiamo bisogno di tutti voi, sosteneteci, forza Parma!". I giocatori adesso non hanno più alibi, si dice in questi casi. Se il problema era Pecchia, ora non c'è più. Se ne va l'allenatore della promozione dei record, passato in poco tempo da un consenso bulgaro alla sfiducia di società e squadra. Il rinnovo pluriennale a fine ottobre, a metà febbraio l'esonero. Il piano 'stagione tranquilla' è naufragato, ma il Parma (terz'ultimo a meno uno dall'Empoli) deve salvare il salvabile, a partire dalla categoria. Come giocherà la squadra di Chivu? Ha vinto lo scudetto primavera con il 4-2-3-1, ma si dice che non sia un integralista del modulo: un po' di flessibilità potrebbe fare bene a un Parma spesso troppo prevedibile. Il nuovo tecnico dovrà trovare la cura per un attacco che non segna più (una sola rete delle punte negli ultimi due mesi, Bonny a secco da cento giorni e Djuric ai box per settimane) e sistemare la seconda peggior difesa del campionato. Ci sono poi giocatori da rivitalizzare, vedi il connazionale Man. Già da sabato se possibile: al Tardini è in programma il derby con il Bologna: sarà l'esordio di Chivu su una panchina di serie A.