Il Palermo allo sceicco del City: chiusura vicina per 6 milioni

LA TRATTATIVA

I dirigenti del City Group hanno fatto una valutazione tecnica e finanziaria: l'attuale presidente Mirri resta con una quota di minoranza

Sono ore di grande frenesia in casa Palermo, sempre più vicino a cambiare proprietà. Il club rosanero, infatti, è pronto ad entrare nella galassia del City Group, la holding sportiva che ha come capofila il Manchester City. La due diligence è ormai alle battute finali e lo sceicco Mansour avrebbe messo piatto 6 milioni di euro. L'attuale presidente Dario Mirri resta con una quota di minoranza e soprattutto con un ruolo di garante sul territorio. Getty Images

Le interlocuzioni tra le parti vanno avanti ormai da mesi e nelle ultime settimane hanno avuto un’accelerazione significativa con i dirigenti del City Group che hanno fatto una valutazione tecnica e finanziaria. In tutta la vicenda assume un ruolo fondamentale la possibilità di realizzare un nuovo stadio o di ristrutturare e riammodernare il “Barbera”. Il ruolo del presidente Mirri sarebbe proprio quello di garante e di rappresentante della città presso dei manager che non conoscono Palermo. La squadra di Baldini è impegnata nei playoff di Serie C per la promozione nella serie cadetta. La trattativa non è in fase di chiusura ma l'obiettivo è quello di concludere l'accordo per iniziare la nuova stagione sportiva. La speranza è certamente quella di acquistare un Palermo già in Serie B. Intanto i tifosi possono sognare...

