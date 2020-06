Il nuovo piano Figc: positivo isolato, test rapidi e quarantena limitata

Secondo quanto riportato da "il Messaggero", la Federazione ha pronto un nuovo piano per evitare il rischio che la conclusione della stagione calcistica possa trovare nuovi intoppi. L'idea è quella di snellire i tempi. Nel caso di un nuovo positivo (che verrebbe subito isolato) i suoi compagni, chiusi in ritiro, sarebbero chiamati a effettuare un tampone rapido. In caso di negatività, verrebbero fatti due nuovi test prima e dopo le partite per avere la certezza assoluta di non correre rischi.