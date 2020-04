Il mondo del calcio in lutto, è morto Ezio Vendrame

È morto a 72 anni Ezio Vendrame, ex calciatore che in Serie A aveva vestito le maglie di Lanerossi Vicenza e Napoli. Conosciuto ai suoi tempi come il George Best del calcio italiano, per via dei capelli lunghi e del carattere anticonformista, Vendrame aveva 72 anni e lottava da tempo contro un tumore. È sempre stato considerato uno dei più grandi talenti inespressi del calcio italiano e dopo il ritiro a vita privata era diventato un apprezzato scrittore, autore di diverse opere sul calcio e la vita.