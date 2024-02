Liga: il Barcellona travolge il Getafe, l'Almeria ultimo ferma l'Atletico Madrid  

SPAGNA

I blaugrana vincono 4-0: messaggio al Napoli. Romero, in prestito dal Milan, segna due reti ai colchoneros che non vanno oltre il 2-2

Milan, doppietta di Luka Romero contro l'Atletico Madrid







1 di 5 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella ventiseiesima giornata di Liga, continua il buon momento del Barcellona, che dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli in Champions League travolge 4-0 il Getafe: decidono i gol di Raphinha, Joao Felix, de Jong e Fermin Lopez. Si ferma, invece, l'Atletico Madrid: gli avversari dell'Inter non vanno oltre il 2-2 sul campo del fanalino di coda, l'Almeria. Decisivo Luka Romero, in prestito dal Milan e autore di una doppietta.

BARCELLONA-GETAFE 4-0

Il Barcellona continua a tenere la Liga ampiamente aperta, rifilando il 4-0 al Getafe e salendo a -5 dal Real Madrid. Ottimo avvio dei padroni di casa, che gestiscono subito il possesso del pallone per cercare il vantaggio. Il gol che stappa la partita arriva poco dopo il quarto d’ora: al 20’ lancio perfetto di Koundé per la profondità di Raphinha, che si invola verso la porta e infila David Soria con il sinistro. La reazione ospite non si fa attendere, ma le maglie Blaugrana si stringono in difesa ed evitano il pari. Il Barça chiude il primo tempo in avanti, senza però avere la lucidità di trovare il raddoppio: al duplice fischio il punteggio è sull’1-0. In avvio di ripresa gli uomini di Xavi archiviano la pratica, ancora una volta con una grande intensità nei primi quindici minuti: al 53’ altro assist di un difensore per un attaccante, questa volta è Christensen che si spinge in avanti sulla destra e apparecchia per il tocco facile facile di Joao Felix, che fa 2-0. Passano otto minuti e i catalani calano il tris, con Raphinha che supera Soria, tocca per de Jong che conclude con il piazzato vincente dal limite dell’area. Nella mezzora finale la squadra di Bordalas è praticamente ko, e non riesce più di fatto ad avvicinarsi all’area avversaria. Lewandowski flirta con il poker più volte, ma il quarto gol viene realizzato al 91’ da Fermin Lopez: cavalcata verso l’area di Vitor Roque, con David Soria che respinge la conclusione del brasiliano ma non può nulla sulla girata del giovane spagnolo. Vince il Barcellona 4-0 e sale momentaneamente al secondo posto, scavalcando il Girona (impegnato lunedì contro il Rayo Vallecano) e avvicinandosi al Real Madrid (impegnato domani contro il Siviglia), ora distante soltanto cinque punti.

ALMERIA-ATLETICO MADRID 2-2

Dopo il ko di San Siro in Champions con l'Inter, l'Atletico non rialza la testa: solo 2-2 con l'Almeria ultimo in classifica. Lo 0-0 iniziale dura appena 70 secondi, poi Reinildo sfonda sulla sinistra e mette al centro per Correa, che al volo di sinistro insacca. Sembra una giornata tranquilla per i colchoneros ma Luka Romero, in prestito dal Milan, ha altri piani: al 27', l'ex rossonero si destreggia in mezzo a tre e si porta il pallone sul sinistro, bucando Oblak dalla lunga distanza con un mancino all'angolino basso, segnando l'1-1 con cui si chiude il primo tempo. Al 57', gli ospiti tornano avanti: Molina lancia de Paul che si fa metà campo indisturbato, entra in area e con la punta supera Maximiano, regalando il 2-1 alla formazione di Simeone. Finita? Neanche per sogno, perché Romero decide di regalare ancora il pareggio ai padroni di casa: un minuto dopo la traversa colpita da Riquelme per l'Atletico, il messicano colpisce ancora di sinistro, ma stavolta d'esterno in area di rigore, segnando il 2-2. Nel recupero, Morata non sfrutta l'errore decisivo della difesa avversaria e spara alto da pochi passi, ma l'ultima occasione è per Melero con Oblak che blocca. Finisce in parità: un punto che non serve all'Almeria, comunque ultimo e lontano dalla salvezza. Simeone, invece, rischia: se l'Athletic Bilbao batte il Betis, è quarto insieme ai colchoneros.

ALAVES-MAIORCA 1-1

Terzo pareggio di fila per l'Alaves, che non va oltre l'1-1 con il Maiorca. Si decide tutto negli ultimi 15 minuti: Benavidez porta in vantaggio i padroni di casa, ma all'88' l'ex Fiorentina Nastasic evita il ko agli ospiti, che si portano a +7 sulla zona retrocessione in vista dello scontro diretto tra Celta Vigo e Cadice.