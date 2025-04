Il Milan torna a Udine, striscione contro Maignan

Uno striscione offensivo nei confronti del portiere del Milan, Mike Maignan, è stato affisso la notte scorsa nei pressi del Bluenergy Stadium, da parte di supporter dell'Udinese, a due giorni dalla gara di campionato con i rossoneri. Lo striscione riporta la scritta "Maignan uomo di m..."; successivamente è stato rimosso. Nel corso della sfida del gennaio dello scorso anno un piccolo gruppo di tifosi che si trovava alle spalle dell'estremo difensore francese aveva pronunciato frasi razziste nei suoi confronti; gli altri tifosi presenti non si erano accorti di quanto stava succedendo. Gli ultras friulani imputano a Maignan di aver bollato come razzista l'intera Curva Nord. Per quell'episodio, grazie alle analisi incrociate delle telecamere di sicurezza dello stadio, era stato possibile, ai poliziotti della Questura del capoluogo friulano, a poche ore di distanza dall'evento, risalire agli autori dei gravi insulti razzisti: quattro persone, tre uomini e una donna, tra i 32 e i 45 anni, nei confronti dei quali il questore di Udine aveva emesso un Daspo della durata di cinque anni. La giustizia sportiva aveva, invece, imposto la disputa di due gare casalinghe senza tifosi proprio in Curva Nord.