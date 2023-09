Il Milan si gode Camarda: tripletta alla Virtus Entella nella Coppa Italia Primavera 

Francesco Camarda appare ormai inarrestabile. Dopo aver stregato i tifosi del Milan con la doppietta all'esordio in Youth League, il 15enne meneghino si è messo nuovamente in luce nella Coppa Italia Primavera che ha visto i rossoneri affrontare e battere per 7-0 la Virtus Entella. Il talento milanese ha messo in mostra tutta la propria classe bucando per tre volte la porta dei liguri garantendosi l'accesso ai trentaduesimi di finale.