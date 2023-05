Il Milan può attendere, per Inzaghi la Champions passa per Roma: "Partita pesante e insidiosa"

VERSO ROMA-INTER

Il tecnico dell'Inter: "Squadra forte e allenatore top, ma ho fiducia nei miei"

© Getty Images Tre vittorie di fila in campionato, quattro se ci aggiungiamo il successo contro la Juve in Coppa Italia. Dodici gol fatti (tredici contando quello rifilato ai bianconeri), uno solo subito. Attaccanti che hanno ripreso a segnare (nove delle dodici reti fatte contro Verona, Lazio ed Empoli portano la firma di Lautaro, Lukaku e Dzeko), difesa che è tornata solida. L'Inter ha iniziato lo sprint finale di un maggio infuocato (mettiamoci pure le incombenti semifinali di Champions contro il Milan e la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina) con una ritrovata condizione che può infondere fiducia a Simone Inzaghi: "I punti fatti nelle ultime tre partite sono stati sicuramente importanti per la nostra classifica" ha dichiarato il tecnico nerazzurro a InterTV alla vigilia del match contro la Roma. "Ora sappiamo che all'Olimpico ci aspetta una sfida contro una squadra forte, di grande valore, con un ottimo allenatore: prevedo tante insidie perché in chiave Champions è una partita molto importante per entrambe le squadre".

Dopo un filotto di partite senza gol, l'Inter è tornata sulle medie realizzative che le competono. Questo grazie anche alla ritrovata condizione dei suoi attaccanti: "Io ho sempre avuto fiducia - ha proseguito Inzaghi - perché vedevo come si allenava la squadra. Certamente sono contento del fatto che le punte siano tornate a segnare con regolarità, questo è importante. Così come è importante non prendere gol: merito non solo dei difensori, ma di tutta la squadra, della voglia che tutti mettono in campo". Festeggiate le 100 panchine con l'Inter, Inzaghi sa bene che le prossime potrebbero essere per certi versi storiche: "L'augurio? Abbiamo un calendario importante, serve massima concentrazione, viviamo partita dopo partita con fiducia. Il gruppo è forte e coeso".