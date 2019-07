Spettacolare e prestigiosa vittoria del Genoa in amichevole contro l'Olimpyque Lione. Inizia nel migliore dei modi la seconda parte di ritiro precampionato per la squadra di Andreazzoli, in Francia: 4-3 il risultato ai danni della blasonata compagine transalpina. Lione in vantaggio all'11' con Mendes, il pareggio di Criscito su rigore al 14'. Nella ripresa l'ex romanista Yanga-Mbiwa al 51' e Fofana al 62' riportano in vantaggio il Lione. Nel finale la clamorosa rimonta del Genoa con Ghiglione al 65', Hiljemark al 72' e Kouame all'87'.