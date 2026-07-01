Il Frosinone ha un nuovo proprietario, Stirpe: "Hanno messo tanti milioni"

01 Lug 2026 - 20:35
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Il Frosinone Calcio ha un nuovo proprietario di maggioranza. È Clara Vista, piattaforma di investimento statunitense operante nel settore sportivo con un approccio basato sui dati e una dotazione di 250 milioni di dollari secondo Forbes 400. Il contratto è stato firmato oggi: il closing è atteso a fine luglio. Clara Vista rileva l'80% del club e il 51% della società che gestisce le infrastrutture. Il presidente Maurizio Stirpe rimane alla guida del Frosinone per almeno due anni, in un consiglio di amministrazione composto da cinque membri: Stirpe e Rosario Zoino in rappresentanza della parte Stirpe; Bob Gold, Charlie Lambropoulos e Wills Hapworth per Clara Vista.

"Il 15 giugno abbiamo accettato un'offerta e qualche minuto fa abbiamo firmato il contratto", ha dichiarato Stirpe. "Questa quarta promozione bisogna viverla con uno spirito diverso. Servono altre armi, che al momento non abbiamo. Ecco la logica dietro questa operazione". Nel corso della conferenza stampa è stato spiegato che "Clara Vista ha immesso nel Frosinone Calcio 35 milioni di euro ed ha dato 6 milioni e mezzo all'azionista per ripianare un debito che aveva contratto a nome e per conto del Frosinone Calcio. Complessivamente ha messo 41,5 milioni di euro".

C sono risorse per il mercato ma - ha detto Stirpe - "Non faremo i ricchi scemi soprattutto quando gli altri mettono i soldi. Però avere soldi ad esempio non ti costringere a vendere per forza Ghedjemis. Se prima era una necessità venderlo ora è una opzione". Clara Vista opera negli Stati Uniti e in Inghilterra, dove nel settembre 2025 ha acquisito la partecipazione di controllo dell'Ipswich Town. Vanta competenze finanziarie, operative, nei media e nelle tecnologie, con presenza anche nelle franchigie NFL. Prossimo obiettivo dichiarato: la Spagna. 

"Le strategie del Frosinone saranno sempre più orientate verso l'uso dei dati, soprattutto per il reclutamento di calciatori, tecnici e staff", ha precisato Stirpe. La presidenza, ha sottolineato, "non sarà di traghettamento, ma operativa". Al termine del secondo anno le parti valuteranno i piani per il futuro. 

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