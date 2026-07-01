Il Frosinone ha un nuovo proprietario, Stirpe: "Hanno messo tanti milioni"

"Il 15 giugno abbiamo accettato un'offerta e qualche minuto fa abbiamo firmato il contratto", ha dichiarato Stirpe. "Questa quarta promozione bisogna viverla con uno spirito diverso. Servono altre armi, che al momento non abbiamo. Ecco la logica dietro questa operazione". Nel corso della conferenza stampa è stato spiegato che "Clara Vista ha immesso nel Frosinone Calcio 35 milioni di euro ed ha dato 6 milioni e mezzo all'azionista per ripianare un debito che aveva contratto a nome e per conto del Frosinone Calcio. Complessivamente ha messo 41,5 milioni di euro".