Il figlio vuole il taglio di Cristiano Ronaldo, il papà gli fa la mezzaluna del Fenomeno

In questo periodo di isolamento sociale non è raro che si decida di cambiare look: accade ai calciatori, lo chiedono pure i bambini. Su Twitter è diventata virale la clip di un bimbo che chiede al padre di tagliargli i capelli come Cristiano Ronaldo ritrovandosi poi in testa la mezzaluna come Ronaldo (il Fenomeno) ai Mondiali 2002. "C'è un solo Ronaldo" se la ride il padre con il figlio in lacrime.