Il figlio di Tacconi: "Papà deve ancora superare 2-3 step importanti"

"Papà deve superare ancora 2-3 step importanti, se non ci saranno complicanze verrà spostato in un nuovo reparto a breve". Lo scrive su Facebook il figlio dell'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, Andrea. L'ex calciatore è ricoverato dallo scorso 23 aprile all'ospedale di Alessandria per una emorragia cerebrale. Dopo il ricovero in Terapia intensiva, dal 21 maggio è stato trasferito nel reparto di Neurochirurgia.

