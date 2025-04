Il ds del Bayern: "Non siamo stati inferiori all'Inter: passata la squadra più fortunata"

Il ds del Bayern Monaco, Max Eberl, ha parlato così dell'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter: "Quando vieni eliminato in questo modo, la delusione è il sentimento che prevale. Penso che non siamo stati sicuramente la squadra peggiore in nessuna delle due partite, forse è passata la squadra più fortunata. Abbiamo dato tutto e poi abbiamo subito due gol su calci piazzati. Nonostante questo, siamo riusciti a recuperare e abbiamo avuto occasioni per il 3-2, ma alla fine non ce l'abbiamo fatta. Purtroppo, il sogno di giocare la finale in casa è andato in frantumi.