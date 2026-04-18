Il Coventry torna in Premier League dopo 25 anni: il miracolo di Lampard

18 Apr 2026 - 11:45
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Il Coventry City ha conquistato ufficialmente la promozione in Premier League grazie al pareggio per 1-1 sul campo del Blackburn Rovers, mettendo fine a un’attesa lunga un quarto di secolo con ben tre giornate d'anticipo. La firma sul ritorno tra i grandi porta il nome di Frank Lampard, capace di dominare la Championship con 86 punti in 43 gare e di completare una scalata leggendaria iniziata nel 2017 dai fanghi della quarta serie inglese. Il gol decisivo di Bobby Thomas a Ewood Park ha scatenato il delirio dei 7.000 tifosi al seguito, blindando un vantaggio incolmabile di 13 punti sul Millwall e riscattando definitivamente le precedenti parentesi tecniche di Lampard. 

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