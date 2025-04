Il City ottimista su Haaland: "Non starà fuori a lungo"

C'è cauto ottimismo attorno alle condizioni di Erling Haaland, infortunatosi domenica, nel corso dell'ultima gara di Fa Cup a Bournemouth: dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto lunedì, il Manchester City ha fatto sapere di credere che l'attaccante norvegese tornerà presto a disposizione, già prima della fine della Premier League e sicuramente in tempo per il Mondiale per Club. Haaland è stato sostituito al 61esimo, dopo aver segnato il gol del momentaneo pareggio. Al termine della gara il 24enne norvegese era stato ripreso mentre lasciava il Vitality Stadium con le stampelle, e con la caviglia sinistra avvolta in un tutore protettivo. Oggi l'attaccante dei Citizens, 30 gol in 40 partite in questa stagione, verrà visitato da uno specialista che valuterà l'esatta entità dell'infortunio, ma - almeno secondo quanto dichiarato dal City - è da escludere un lungo periodo di assenza. "Haaland sarà in grado di giocare un'ulteriore parte di questa stagione, inclusa la Coppa del Mondo per club FIFA di quest'estate", ha fatto sapere il club di Ethiad Stadium.